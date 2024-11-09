Партия «Отечество» удостоила Алмара Рооза, отца пятерых детей (Райгара, Тенелийз, Кенелийщ, Нетелийз и Ренера), звания «Отца года». Партия назвала лауреата титула в пятый раз, и этот выбор стал последним разом, когда «Отца года» выбирали только из числа членов «Отечества», поскольку с 2025 года (объявленного годом многодетных семей) выбор партией «Отца года», как и выбор «Матери года», будет иметь общегосударственный масштаб.
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ФОТО ⟩ «Отечество» выбрало лучшего отца среди членов партии
«Женская организация партии «Отечество» IREN начала присуждать звания «Мать года» и «Отец года» членам партии в 2020 году, то есть в этом году мы отметили первый небольшой юбилей в обоих случаях. Однако в следующем году нас ждет еще больший шаг: выборы «Матери года» и «Отца года» будут расширены по всей стране, чтобы в условиях сложной демографической ситуации еще больше ценить достаток детей и крепкие семейные отношения», - сказала Рийна Солман.