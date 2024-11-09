ФОТО «Отечество» выбрало лучшего отца среди членов партии

«Женская организация партии «Отечество» IREN начала присуждать звания «Мать года» и «Отец года» членам партии в 2020 году, то есть в этом году мы отметили первый небольшой юбилей в обоих случаях. Однако в следующем году нас ждет еще больший шаг: выборы «Матери года» и «Отца года» будут расширены по всей стране, чтобы в условиях сложной демографической ситуации еще больше ценить достаток детей и крепкие семейные отношения», - сказала Рийна Солман.