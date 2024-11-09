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ФОТО Минные тральщики стран-союзников привлекли в порт большое число любознательных пярнусцев

Перевод: Павел Соболев
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В Пярнуском порту сегодня можно было познакомиться с тральщиками ВМС Франции и Литвы. Желающих было так много, что очередь просто вилась на пристани.

6 ноября в водах Эстонии началась десятидневная противоминная операция ESTHOD, в рамках которой ВМС Эстонии совместно с кораблями 1-й постоянной группы противоминной защиты НАТО ищут, обнаруживают и обезвреживают исторические взрывные устройства в Пярнуском заливе и в южной части Вяйнамере.

На борт французского тральщика Croix du Sud допускалась единовременно небольшая группа людей. Отсюда и очередь. В целях безопасности каждый посетитель должен был зарегистрироваться по имени, а сумка и карманы проверялись детектором.

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