Алар Карис: ученые должны больше рассказывать о своих достижениях

«Быстроразвивающиеся страны вкладывают значительные средства в развитие исследований, особенно в прикладную науку. Важно, чтобы члены правительства и парламента Эстонии также понимали, что развитие науки расширяет возможности нашей страны, ускоряет экономический рост и повышает глобальную конкурентоспособность Эстонии. Для этого сами ученые должны больше рассказывать о своей работе и доносить результаты своих исследований до общественности», - написал Карис в социальных сетях.

«Необходимо повышать интерес молодежи к науке уже в школе и делать научное образование более практичным, чтобы молодые люди воспринимали научное мышление как важную часть своего развития и будущей карьеры», - добавил Карис.

В субботу утром состоялась дискуссия о будущем науки и образования в Эстонии с участием избранного президентом Академии наук Марта Саарма. И Карис, и Саарма всю свою жизнь тесно связаны с наукой, оба страстно желают развивать науку и образование, чтобы эстонское общество еще больше опиралось на знания и инновации.