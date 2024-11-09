Скончался легендарный эстонский спортивный врач

Яалак, родившийся в 1953 году, внес большой вклад во всю спортивную жизнь Эстонии. В 1971 году он окончил Тартускую 8-ю среднюю школу, а шесть лет спустя - медицинский факультет Tартуского университета по специальности «спортивная медицина». Он продолжил получение образования в Гейдельбергском университете в Германии, в Клинике спортивных травм Люденшайда, в Клинике спортивной травматологии Фрайбурга, в университетах Рима, Геттингена и Потсдама.

С конца 1970-х по 1996 год Яалак из Тарту был врачом легендарной баскетбольной команды «Калев», и был очень важным ее звеном в качестве врача в 1991 году, когда «Калев» выиграл золото чемпионата СССР.

Его новаторский подход к подготовке команды, особенно научный подход, завоевал одобрение коллег, как тренеров, так и игроков. Большой любовью Яалака был баскетбол, он сам занимался им, а во время учебы в университете он также тренировал команды молодых студентов. Позже он участвовал в трех Олимпийских играх в качестве врача сборной Эстонии, опубликовал множество статей и написал книги о спорте и здоровье.

Яалак также работал врачом сборной Эстонии по лыжам и дзюдо, был главой высшего спортивного комитета Эстонского общества спортивных ученых, был членом Эстонского олимпийского комитета, а с 1999 по 2006 год он был президентом Федерации спортивной медицины.