Москва угрожает Финляндии последствиями в связи с арестом российской собственности

Недавно агентство ТАСС сообщило, что российская прокуратура планирует оспорить решение финского государства о конфискации российских активов. Начнется публичная судебная тяжба при поддержке российских СМИ, где интересы Кремля будет представлять лично главный прокурор страны.

Решение правительства северного соседа касалось, например, строительства Русского культурного центра в Тееле в Хельсинки, офисного здания в Лауттасаари в Хельсинки, зоны отдыха в поселке Киркконумми на мысе Порккала. На здание российского посольства распространяется дипломатическая неприкосновенность, поэтому все его помещения остались незатронутыми этими мерами, пишет Helsingin Sanomat.