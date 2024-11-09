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В столкновении двух машин пострадали четыре человека

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Сегодня в 17.50 в деревне Канакюла, что в волости Саарде Пярнуского уезда, было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили Dacia и Opel.

По данным представителя полиции, в результате происшествия пострадали четыре человека, им стали оказывать медицинскую помощь на месте.

За рулем Dacia находился 35-летний мужчина, рядом с ним находилась 37-летняя женщина, также в машине находился ребенок. За рулем Opel был 51-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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