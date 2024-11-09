В воскресенье в Эстонии будет облачно

Как сообщило Агентство окружающей среды, в ночь на воскресенье будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь, местами туман. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью - 2-8 градусов тепла, на северо-востоке страны местами около нуля.

На Чудском озере ветер северо-западный, 1-7 м/с. Высота волны до полуметра. Без существенных осадков, местами туман. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью - 4-6 градусов выше нуля.

В воскресенье днем сохранится облачная погода. Утром и вечером местами туман. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха днем - 3-8 градусов тепла.

На Чудском озере ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Высота волны до 0,4 метра. Местами небольшой дождь. Утром и вечером местами туман, в остальное время видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха днем - 5-6 градусов выше нуля.