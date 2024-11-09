Пеэтер Симм удостоен премии «Дело всей жизни» кинофестиваля PÖFF

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, Симм - один из важнейших представителей нового поколения, пришедшего в эстонское кино в конце 1970-х годов, а его дебютный фильм «Идеальный пейзаж» - один из лучших художественных фильмов всех времен. По словам организаторов фестиваля, за почти полувековую карьеру он снял в общей сложности 11 полнометражных и семь короткометражных игровых фильмов.

Его трагикомические, лирические работы часто изображают столкновение молодых людей с реальностью, противоречие между личностью и навязанными обществом нормами. Они всегда излучают человеческое тепло и ощущение жизненной силы, независимо от господствующей идеологии. На его фильме «Арабелла, дочь пирата» выросло уже несколько поколений детей.

Кроме того, Симм, которому сейчас 71 год, снял 19 документальных фильмов на самые разные темы - от болезненных проблем детских домов и специальных школ до портретов известных деятелей культуры, спортсменов и женщин.

Фильмы Симма были представлены на многих международных фестивалях, где они также проложили путь эстонскому кино: «Человек, которого не было» стал первым эстонским художественным фильмом, отобранным для участия в одном из самых престижных фестивалей мира - Каннском, а «Хорошие руки» впервые были показаны на Берлинском кинофестивале, получив приз в программе «Панорама».

Он также является уважаемым преподавателем и руководит первыми кинопробами для студентов BFM.

Премьера последнего фильма Симма «На воде» состоялась в 2020 году в рамках основной конкурсной программы PÖFF.