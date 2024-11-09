ФОТО Охотники пригласили в лес ополченок из Naiskodukaitse, общей добычей стал старый лось

Ваас рассказал, что целью инициативы было познакомить женщин-ополченок с охотой и вовлечь их в процесс выгона животных. «У нас была возможность поохотиться на лося, оленя и кабана, поскольку мы заранее знали, что все эти виды дичи присутствуют в выбранном для охоты лесу, - сказал он. - Однако так получилось, что первым перед нами появился лось, и поскольку это было животное с отслаивающимися рогами, мы могли понять, что животное старое и охота оправдана».