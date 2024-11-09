Министр экономики: государство поможет бизнесу открыть для себя регион Персидского залива

По словам Кельдо, Эстонию и Саудовскую Аравию объединяет общая цель - двигаться к более устойчивой и конкурентоспособной экономике.

«Как страны, мы можем помочь друг другу на этом пути, поддерживая постоянный диалог и возможности для сотрудничества через более тесные деловые отношения, различные инициативы и платформы. Интерес эстонских предприятий к рынку Саудовской Аравии очень высок, о чем свидетельствует сопровождавшая меня бизнес-делегация», - пояснил Кельдо необходимость подобных деловых визитов.

«Для того чтобы предприятия могли расширять свой бизнес в этих регионах, очень важна поддержка государства. В Саудовской Аравии, как и в других странах Персидского залива, это означает физическое присутствие представителя государства, что помогает компаниям устанавливать контакты на высоком уровне и укрепляет доверие между двумя сторонами. Если это поможет нашим компаниям экспортировать продукцию, я готов оказать им такую поддержку», - подчеркнул министр.

Чтобы представить эстонские компании, Кельдо и бизнес-делегация провели ряд встреч с представителями министерств, властей и влиятельных королевских семей Саудовской Аравии.

Двустороннему экономическому сотрудничеству также помогает запуск и поддержка Эстонско-Саудовского делового совета, который был создан весной и первое заседание которого состоялось в рамках бизнес-ярмарки Biban24 с участием эстонских предпринимателей и высокопоставленных представителей Саудовской Аравии. Деловой совет будет способствовать росту экспорта и привлечению инвестиций в Эстонию.

По словам сопредседателя эстонской стороны Делового совета и генерального директора Nortal MEA Таави Эйнасте, деловые отношения между Эстонией и Саудовской Аравией налажены не так давно, но в последние годы получили сильное развитие.

«Бизнесмены стремятся к дальнейшему углублению связей, и с этой целью обе страны хотят предложить эстонским и саудовским предпринимателям формат, позволяющий проводить двусторонние обсуждения, взаимодействовать и оказывать поддержку в освоении новых рынков. Чтобы обеспечить более плавную реализацию мероприятий, мы привлечем представителей стран к созданию формата государственно-частного сотрудничества, который будет способствовать развитию бизнеса и экономической среды в обеих странах», - пояснил Эйнасте.

В состав бизнес-делегации вошли представители компаний Nortal, B.Est Solutions Estonia, DefSecIntel Solutions, Energiasalv Valdus /Zero Terrain, WasteLocker, 5.0Robotics , Alpha 3D, Miltton CIO World, Rohetiiger, OliOil, CybExer Technologies, Standard, Silen, Фонда IME, Greenful Estonia и Фонда предпринимательства и инноваций.