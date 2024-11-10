Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в Таллинне 63-летнего Юрия.
Полиция: пропавший в Таллинне 63-летний мужчина найден
В полицию сообщили, что Юрий в пятницу, 8 ноября, вышел из дома в Пыхья-Таллинне и не вернулся. Близкие сначала сами искали Юрия, а также проверяли больницы. В субботу они обратились в полицию и стражи порядка прочесали окрестности и начали собирать информацию о том, куда мог направиться Юрий. Приметы пропавшего были переданы всем патрулям.
В воскресенье до полудня пресс-служба полиции сообщила, что Юрий найден. «Он находился в больнице, но, поскольку у него не было с собой документов, персонал больницы не мог ранее установить его личность. Как только сотрудники больницы увидели сообщение о розыске Юрия, они сообщили, что он находится у них», - уточнили в полиции.