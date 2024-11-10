Полиция: пропавший в Таллинне 63-летний мужчина найден

В полицию сообщили, что Юрий в пятницу, 8 ноября, вышел из дома в Пыхья-Таллинне и не вернулся. Близкие сначала сами искали Юрия, а также проверяли больницы. В субботу они обратились в полицию и стражи порядка прочесали окрестности и начали собирать информацию о том, куда мог направиться Юрий. Приметы пропавшего были переданы всем патрулям.