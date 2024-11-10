Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Таллинне 63-летнего Юрия.
Вышел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего в Таллинне 63-летнего мужчину
В полицию сообщили, что Юрий в пятницу, 8 ноября, вышел из дома на улице Пухангу в Пыхья-Таллинне и до сих пор не вернулся. Близкие сначала сами искали Юрия, а также проверяли больницы. В субботу они обратились в полицию и стражи порядка прочесали окрестности и начали собирать информацию о том, куда мог направиться Юрий. Приметы пропавшего были переданы всем патрулям.
Рост Юрия около 180 см, у него полное телосложение, седые волосы и усы.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Юрия, позвонить по номеру 112.