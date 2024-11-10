В воскресенье, 10 ноября, в Эстонии вывешены государственные флаги в честь традиционно отмечающегося во второе воскресенье ноября Дня отцов.
Государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица. Флаги в честь Дня отцов могут вывесить также и все остальные.
Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми часов утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.
Традиция отмечать День отца пришла в Европу из США, а в Эстонию попала из Финляндии. Этот праздник призван привлечь внимание к роли отца в воспитании детей.
Rus.Postimees поздравляет всех отцов с праздником и желает им семейного счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях!