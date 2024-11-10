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В Эстонии отмечают День отца (1)

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Отец с ребенком.
Отец с ребенком. Фото: Pixabay

В воскресенье, 10 ноября, в Эстонии вывешены государственные флаги в честь традиционно отмечающегося во второе воскресенье ноября Дня отцов.

Государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица. Флаги в честь Дня отцов могут вывесить также и все остальные.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми часов утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Традиция отмечать День отца пришла в Европу из США, а в Эстонию попала из Финляндии. Этот праздник призван привлечь внимание к роли отца в воспитании детей.

Rus.Postimees поздравляет всех отцов с праздником и желает им семейного счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях!

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