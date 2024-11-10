Центральной Европе сложно отказаться от энергоресурсов из России

Несмотря на санкции ЕС в отношении России, введенные в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, российская нефть продолжает поступать в Европу.

Согласно оценкам, в середине октября 2024 года экспорт ископаемого топлива приносил российской экономике порядка 4,47 млрд евро в неделю, из которых около 350 млн поступало от стран ЕС.

Что касается газа, то хотя объем его импорта из России значительно ниже, чем зафиксированные 150 млрд кубометров в 2021 году, закупки топлива снова начали расти с конца 2023 года.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон недавно выразила в связи с этим «глубокую обеспокоенность» и заявила на заседании Совета по энергетике ЕС в середине октября: «Мы должны проявлять бдительность, чтобы это не превратилось в устойчивую тенденцию».

Кадри Симсон. Фото: Mihkel Maripuu

Тем не менее некоторые государства-члены ЕС даже не пытаются сократить свою зависимость от российского ископаемого топлива.

Зависимость от российских энергоносителей