Мальчика, который держал в страхе автовладельцев, отправили в спецшколу

24 мая в Ярвамаа произошли события, которые могли бы сойти за кадр приключенческого фильма. Рано утром в полицию сообщили, что в городе Пайде был угнан автомобиль Volkswagen Passat. Вскоре полицейский патруль заметил угнанный автомобиль в деревне Раукла в волости Тюри. Когда полицейские включили проблесковые маячки и сирену, угнанная машина не остановилась, а попыталась скрыться.