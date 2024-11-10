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Мальчика, который держал в страхе автовладельцев, отправили в спецшколу

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Фото: Politsei

24 мая в Ярвамаа произошли события, которые могли бы сойти за кадр приключенческого фильма. Рано утром в полицию сообщили, что в городе Пайде был угнан автомобиль Volkswagen Passat. Вскоре полицейский патруль заметил угнанный автомобиль в деревне Раукла в волости Тюри. Когда полицейские включили проблесковые маячки и сирену, угнанная машина не остановилась, а попыталась скрыться.

Чтобы остановить автомобиль, который пытался скрыться на скорости до 150 километров в час, полицейским не оставалось ничего другого, как прострелить шины автомобиля, а затем заблокировать дорогу.

Когда полицейские направили пистолеты на остановившуюся машину и приказали находящимся в ней людям выйти, из машины вышли мальчики - двое 13-летних и один 14-летний.

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