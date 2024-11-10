ОБЗОР Какие они – современные отцы Эстонии?

По данным Департамента статистики, в Эстонии насчитывается 307 637 отцов, что на более чем полтысячи больше, чем в начале 2023 года, когда их было 307 132. Также отмечается, что шесть из десяти взрослых мужчин в Эстонии являются отцами.

Средний возраст мужчин, впервые ставших отцами в прошлом году, составил 32 года. В 2023 году отцами впервые стали 4 375 мужчин.

Любопытный факт: 1820 детей в Эстонии отмечают день рождения в один день со своим отцом. «Особые поздравления 781 отцу, который в этом году празднует одновременно День отца и свой день рождения!», - подчеркнул аналитик департамента.

Сколько лет среднестатистическому эстонскому отцу? По данным статистики, 54 года. Больше всего отцов в возрасте 40 лет, причем многие из них носят имя Александр - это самое популярное имя среди мужчин данного возраста. В Эстонии также проживают 17 отцов старше 100 лет.

27 процентов эстонских отцов имеют высшее образование, но большинство - 56 процентов - обладают средним образованием.

57 процентов отцов состоят в браке, 21 процент - холосты или живут в гражданском браке, 17 процентов - разведены, а 4 процента - вдовцы.

Наибольшее число эстонских отцов - 41 процент - имеют двоих детей, у 37 процентов один ребенок, а у 22 процентов трое детей и более.

По количеству детей лидируют отцы из волости Антсла, у которых в среднем 2,3 ребенка. «Кстати, этот показатель был точно таким же и в 2023, и в 2022 году», - отметил аналитик.

Ранее самый высокий процент отцов был в Рапламаа, но в этом году с небольшим отрывом лидирует Сааремаа. Самая низкая доля отцов остается в Харьюмаа.

Средний стаж отцовства у мужчин Эстонии составляет 27 лет, то есть в среднем старшему ребенку эстонского отца 27 лет.