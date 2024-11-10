Украинские дроны нанесли удар по химическому заводу в Тульской области, на котором производят взрывчатые вещества и различные полимерные материалы для российской оборонной промышленности, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинские войска атаковали завод по производству химических веществ в России
Даже российские источники признают, что из десяти дронов удалось сбить только один, что указывает на серезные повреждения завода.
Россия завершила ратификацию соглашения о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, что открывает возможность для более широкого использования северокорейских солдат на фронте. Это соглашение также означает, что в будущем вопросы, связанные с Северной Кореей, придется обсуждать с Россией. Иными словами, Россия стремится создать дополнительный инструмент для влияния и сдерживания мировой политики безопасности США.
Россия также активизировала медиакампанию, чтобы повлиять на нынешнюю и будущую администрацию США. В первую очередь Москва стремится показать, что готова вести переговоры с новой администрацией США только с позиции силы, установленной российским правительством. В ближайшие два месяца Россия намерена оказывать максимальное давление на политиков США (и других стран), чтобы добиться признания своих территориальных завоеваний. Любые новости в западных СМИ, основанные на анонимных источниках и намекающие на готовность новой администрации США пойти на уступки России, будут поддерживать российские цели.
Свою помощь предложил также бывший советник президента Трампа Брайан Ланза, который высказался о необходимости реалистичного плана мирного урегулирования, подразумевающего, по его мнению, передачу Крыма России. Хотя команда Трампа подчеркнула, что Ланза не связан с ними, его заявление привлекло много внимания и вызвало резонанс в СМИ.
Министр иностранных дел Украины попытался сбалансировать информационное поле, сообщив, что президент Зеленский начинает диалог с президентом Трампом и для этого создан эффективный канал связи. Это сообщение призвано показать, что Украина сотрудничает с Трампом над новым планом, в то время как российские лидеры избегают контактов с Трампом.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель посетил Киев, вероятно, с последним визитом в рамках своего мандата. У него не было новых или особенно обнадеживающих сообщений для Украины, и он сосредоточился на обсуждении усилий по увеличению числа украинских солдат, проходящих обучение в рамках миссии ЕС. Также он объявил о подготовке пятнадцатого пакета санкций против России, направленного на ограничение ее возможности импортировать из Европы важные технические компоненты для оборонной промышленности.
В настоящее время из Украины поступает множество сообщений о том, что в используемых Россией ракетах и дронах содержится множество устройств, экспорт которых в Россию должен быть невозможен в условиях действующих санкций. Надеемся, что эту неловкую ситуацию удастся устранить.
Президент Зеленский сообщил, что украинская оборонная промышленность в этом году смогла произвести 100 единиц ракет для оснащения армии. Президент не стал уточнять, какие именно ракеты производятся. Ранее сообщалось, что Украина производит ракеты «Нептун», изначально предназначенные для борьбы с кораблями, но также способные поражать наземные цели. Чтобы значительно повлиять на ситуацию на фронте, производство ракет необходимо увеличить как минимум в десять раз.
Сообщения об атаке украинских дронов на военные объекты поступили прошлой ночью из города Брянска в России (областной центр, расположенный недалеко от Украины).
Россия прошлой ночью совершила очередную масштабную атаку дронами на украинские города. Украинские военные наблюдатели также убеждены, что в ближайшее время ожидается новый ракетный удар по украинским городам.
Прошлой ночью поступили сообщения об атаке украинских дронов на военные объекты в городе Брянске в России (областной центр, расположенный недалеко от границы с Украиной).
В то же время Россия совершила очередную масштабную атаку дронами на украинские города. Украинские военные наблюдатели также уверены, что в ближайшее время следует ожидать нового ракетного удара по украинским городам.
На фронте продолжается очень активное наступление российской армии на юге Донбасса:
- На Курском направлении украинские военные сообщают о крайне интенсивных атаках российской армии. Наступления ведут подразделения ВДВ и морской пехоты, то есть одни из наиболее подготовленных сил России. Украинские военные предполагают, что российская армия получила приказ восстановить контроль над своей территорией к Новому году. Хотя президент России в своей речи на заседании клуба «Валдай» снял с армии политическое давление относительно курской операции, очевидно, что российские власти стремятся к скорейшему результату. Особое значение для них имеет восстановление контроля до инаугурации нового президента США, намеченной на 20 января.
- На Харьковском направлении значительных изменений не наблюдается; идут локальные позиционные бои. В районах Купянска и Лимана вчера интенсивность российских атак несколько снизилась, и продвижения не последовало. На Сиверском направлении российские войска попытались провести масштабное наступление, однако понесли значительные потери в бронетехнике.
- В районе Бахмута российские силы атакуют к югу от Часова Яра, но без существенных успехов. Бои в Торецке усилились, российская армия пытается вернуть утраченные позиции. На данный момент сражения идут в так называемой «серой зоне».
- На Покровском направлении продолжается интенсивное наступление. В последние дни украинская армия также предприняла несколько контратак, из-за чего некоторые позиции переходят из рук в руки. Активное продвижение российских войск на юго-запад от Донецка продолжается, и вчера они смогли продвинуться на отдельных участках.
- Украинские военные на южном фронте также сообщили, что российская армия накапливает силы для возможного наступления на Запорожье. Российская информационная кампания также подыгрывает идее, что российская армия может попытаться захватить город Запорожье. В российских источниках этот город иногда называют одним из условий, при выполнении которого Россия готова начать мирные переговоры. В целом это скорее попытка создать психологическое давление, чтобы усилить впечатление о возможной эскалации наступления. Однако у российской армии недостаточно резервов для захвата города с населением около миллиона человек. Вероятно, атаки на южном фронте могут быть активизированы, но скорее для поддержки наступления в Донбассе.