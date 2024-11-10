Даже российские источники признают, что из десяти дронов удалось сбить только один, что указывает на серезные повреждения завода.

Россия завершила ратификацию соглашения о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, что открывает возможность для более широкого использования северокорейских солдат на фронте. Это соглашение также означает, что в будущем вопросы, связанные с Северной Кореей, придется обсуждать с Россией. Иными словами, Россия стремится создать дополнительный инструмент для влияния и сдерживания мировой политики безопасности США.

Россия также активизировала медиакампанию, чтобы повлиять на нынешнюю и будущую администрацию США. В первую очередь Москва стремится показать, что готова вести переговоры с новой администрацией США только с позиции силы, установленной российским правительством. В ближайшие два месяца Россия намерена оказывать максимальное давление на политиков США (и других стран), чтобы добиться признания своих территориальных завоеваний. Любые новости в западных СМИ, основанные на анонимных источниках и намекающие на готовность новой администрации США пойти на уступки России, будут поддерживать российские цели.

Свою помощь предложил также бывший советник президента Трампа Брайан Ланза, который высказался о необходимости реалистичного плана мирного урегулирования, подразумевающего, по его мнению, передачу Крыма России. Хотя команда Трампа подчеркнула, что Ланза не связан с ними, его заявление привлекло много внимания и вызвало резонанс в СМИ.