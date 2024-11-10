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Видео Сравните: участок у эстонско-российской границы изменился до неузнаваемости

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Фото: Pilt videost

Строительство пограничной инфраструктуры на проходящем через Вырумаа юго-восточном участке восточной границы Эстонии дошло до того, что теперь пограничники могут объезжать так называемый Саатсеский сапог на автомобиле. Раньше из-за болотистой местности приходилось надевать резиновые сапоги и идти по узкой дощатой тропе.

Журналист Lõuna-Eesti Postimees дважды исследовал Саатсеский сапог, расположенный в деревнях Лутепяэ и Сесники, то есть место, где российская граница глубже врезается в Эстонию и где на протяжении километра проходит дорога Вярска-Улитина.

Первый раз это было в апреле 2019 года, второй раз в октябре этого года. Если пять лет назад во время путешествия с пограничниками приходилось надевать резиновые сапоги, чтобы ноги остались сухими, то этой осенью точно такой же маршрут можно было в легких кроссовках проехать на пассажирском сиденье автомобиля.

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