ДОСАДНАЯ ОШИБКА Популярная кукла направляет детей на порносайт

Фантастический фильм, основанный на одноименном, удостоенном наград мюзикле, выйдет в кинотеатрах Эстонии в начале декабря. Его действие разворачивается в волшебном мире Оз, созданном Л. Фрэнком Баумом и впервые показанном на экране в знаменитом фильме 1930-х годов «Волшебник страны Оз».

На этот раз история рассказывает о знаменитых ведьмах этой вселенной. В новой двухсерийной экранизации снимаются Синтия Эриво и Ариана Гранде. Вторая часть «Wicked» выйдет в конце 2025 года.

В связи с выпуском фильма компания Mattel выпустила куклы, созданные по образам персонажей фильма, однако поклонники заметили досадную ошибку на упаковке кукол.

Надпись на коробке направляет покупателей на сайт Wicked.com, тогда как официальная страница фильма - WickedMovie.com. Указанный на коробке веб-сайт ведет на сайт производителя фильмов для взрослых под брендом Wicked.

«Официальная упаковка кукол Wicked от Mattel ведет на порносайт», - пошутил один из пользователей на платформе X, поделившись фото этой досадной оплошности.