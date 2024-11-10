Умер выдающийся эстонский танцор и педагог

В 1959 году Суве окончил класс Калью Саареке Таллиннского хореографического училища, а в 1964 году - Балетмейстерский факультет ГИТИСа. С 1964 по 1966 год работал балетмейстером в Большом театре в Москве, Московском театре оперетты и ансамбле «Балета на льду».

С 1966 по 1973 год работал в национальной опере «Эстония» (1967–1969 - исполняющий обязанности главного балетмейстера, 1969–1973 - главный балетмейстер). С 1973 по 2012 год Суве работала в Таллиннской балетной школе (с 1988 до 2012 года был директором).

В 1960-е годы Энн Суве привнес в театр новое смелое хореографическое мышление, он известен как высокопрофессиональный постановщик, педагог и директор школы. Среди учеников Энн Суве - Дмитрий Харченко, Владимир Кузьмин, Александр Кикинов, Станислав Ермаков, Артур Лилль.