Конкуренция за доменные адреса .ее вызывает все больше споров

«Коммерческая ценность адресов .ee в Эстонии для предприятий становится все выше и это побуждает злонамеренных регистраторов регистрировать домены .ee, например, для новых предприятий, опубликованных в Коммерческом регистре», - сообщил член правления EIS Хейки Сибуль. Поскольку регистрация доменов осуществляется по принципу «кто успел, тот и съел», все чаще возникают ситуации, когда новая компания может таким образом лишиться своего собственного доменного адреса, предупредил Сибуль.

По словам Сибуля, восстановить потерянный домен сложно и дорого. Однако в некоторых случаях злонамеренную регистрацию домена можно оспорить и при наличии взаимного интереса договориться о передаче домена.

«В любом случае это может означать тысячи евро вместо потраченных вовремя десятков евро, - предупредил Сибуль. - Если домен не зарегистрирован, его может приобрести, например, конкурент компании».

По словам Сибуля, при выборе имени для начинающего предприятия стоит сразу же проверить доступность доменного имени. Сибуль отметил, что эстонский домен верхнего уровня становится все более ценным и предпочтительным на местном рынке, а также дает преимущество при поиске в Google. Инициированный позднее спор займет много времени и только помешает бизнесу.

Чтобы избежать путаницы, ЦУ Eesti Internet с понедельника начинает месячную информационную кампанию, чтобы привлечь внимание к доменным рискам и дать советы, как их избежать.