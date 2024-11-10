В 2023 году средняя скорректированная годовая заработная плата полной занятости в Европейском союзе (ЕС) составила 37 900 евро. Между странами ЕС наблюдаются существенные различия, пишет Rus.TVNET со ссылкой на данные Eurostat.
Стало известно, в каких странах ЕС самые большие зарплаты. На каком месте Эстония?
В 2022 году среднегодовая скорректированная зарплата полной занятости работников В ЕС составила 35 600 евро. Таким образом, за год она выросла на 6,5 процента.
Самая высокая среднегодовая зарплата полного времени - в Люксембурге (81 000 евро), за ней следуют Дания (67 000 евро) и Ирландия (58 700).
Эстония среди 27 стран ЕС занимает 16-е место. В 2023 году среднегодовая зарплата полного времени была 24 899 евро. А в 2022 году она была 22 944 евро.
Латвия занимает 19-е место: среднегодовая зарплата полного времени в 2023 году была 22 293 евро, а в 2022 году - 19 187 евро.
Литва находится на 14-м месте со среднегодовой зарплатой полного времени в размере 27 178 евро.
Самые низкие среднегодовые зарплаты полной занятости наблюдались в Болгарии (13 500 евро), Венгрии (16 900 евро) и Греции (17 000).
Eurostat впервые опубликовал этот показатель в 2021 году.