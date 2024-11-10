ГАЛЕРЕЯ Военные Сил обороны отмечают День отца в Силламяэ

День отца будет проходить до 15:00 в спортивном комплексе «Калев» в Силламяэ. На мероприятии со своими выставочными стендами будут представлены различные силовые структуры и государственные организации.

Военные продемонстрируют свое вооружение и оборудование, включая минометы, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и зенитные орудия. У посетителей будет возможность осмотреть военную технику как снаружи, так и изнутри. Кроме того, всем желающим предложат изучить, потрогать и примерить экипировку и вооружение отряда спецопераций. Также подготовлены захватывающие испытания, где каждый сможет проверить свои силы.

На семейный праздник Спасательный департамент привезет спасательные машины и представит разные аспекты гражданской защиты. Департамент полиции и пограничной охраны, помимо демонстрации своей техники и оборудования, организует мастер-классы по изготовлению светоотражателей. Женская организация Сил обороны проведет обучающие игры на важные жизненные темы, а также расскажет, как быть готовым к кризисам, и представит приложение Ole valmis! («Будь готов!»).

Молодежные объединения организуют спортивные игры и мастер-классы по созданию рамок для фотографий. Тюремная служба покажет снаряжение охранников и автобус для перевозки заключённых. На месте будут доступны симуляторы, акцентирующие внимание на важности безопасности на дорогах, а также можно будет увидеть карету скорой помощи и узнать основные принципы реанимации.