Вс, 10.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В ДТП пострадал 87-летний пешеход

Copy
Скорая помощь (иллюстративное фото).
Скорая помощь (иллюстративное фото). Фото: Dmitri Kotjuh

После ДТП, произошедшего в субботу вечером в городе Выру, 87-летней женщине потребовалась помощь медиков.

Авария произошла около 17:10 на улице Юри, рядом с автобусной остановкой “Туру”, где 87-летняя женщина, переходившая дорогу, была сбита автомобилем Peugeot, за рулем которого находился 65-летний водитель.

Пешехода доставили в больницу для обследования.

Всего в субботу на дорогах и улицах Эстонии произошло шесть серьезных ДТП, в результате которых пострадали восемь человек.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх