В ДТП пострадал 87-летний пешеход

Авария произошла около 17:10 на улице Юри, рядом с автобусной остановкой “Туру”, где 87-летняя женщина, переходившая дорогу, была сбита автомобилем Peugeot, за рулем которого находился 65-летний водитель.

Всего в субботу на дорогах и улицах Эстонии произошло шесть серьезных ДТП, в результате которых пострадали восемь человек.