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Спецпредложение Hesburger в Эстонии оказалось менее выгодным, чем в Латвии и Литве

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Robson90 / Shutterstock.com

The Economist использует среднюю цену для всей еврозоны при расчете индекса бигмака, который показывает относительный валютный курс. Однако в реальности цены на бургеры в разных странах еврозоны отличаются.

В почтовый ящик пришло спецпредложение от Hesburger - набор с тортильей с беконом и курицей за семь евро. К предложению добавили забавное примечание: товар доступен до тех пор, пока в ресторанах есть необходимые ингредиенты.

Спецпредложение Hesburger в Эстонии. 
Спецпредложение Hesburger в Эстонии. Фото: Kuvatõmmis
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