The Economist использует среднюю цену для всей еврозоны при расчете индекса бигмака, который показывает относительный валютный курс. Однако в реальности цены на бургеры в разных странах еврозоны отличаются.
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Спецпредложение Hesburger в Эстонии оказалось менее выгодным, чем в Латвии и Литве
В почтовый ящик пришло спецпредложение от Hesburger - набор с тортильей с беконом и курицей за семь евро. К предложению добавили забавное примечание: товар доступен до тех пор, пока в ресторанах есть необходимые ингредиенты.