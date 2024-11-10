Город Кохтла-Ярве желает присоединиться к государственному соглашению в сфере образования

По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, некоторые местные самоуправления Эстонии, которые не готовы присоединиться к соглашению в сфере образования, так как желают получить точное подтверждение тому, что резервные средства госбюджета будут направлены на реализацию этого соглашения, и что это - не пустое обещание.

«Город Кохтла-Ярве поддерживает присоединение к соглашению, которое представляет из себя протокол добрых намерений, в котором прописаны цели, которые следует достичь. Надеюсь, эти цели удастся в ближайшее время воплотить в большинстве местных самоуправлений. Чем больше местных самоуправлений присоединится к этому соглашению, тем выше вероятность, что оно будет претворено в жизнь», - прокомментировал Одинец и добавил, что в ходе реализации соглашения следовало бы прийти к заключению коллективного договора с работниками сферы образования.

«На примере работников здравоохранения было бы необходимо заключить коллективный договор и с работниками сферы образования, чтобы подкрепить их ожидания и показать, что их работа имеет ценность. Важно помнить, что образование - фундаментальная область, создающая основы для развития общества в будущем, и инвестиции в образование и учителей - это вклад в общественное благополучие. Нехватка учителей и опорных работников сферы образования вызывает беспокойство, из-за этого у многих учителей переработки, а многие планируют скоро уйти на пенсию. Если мы ничего не предпримем, ситуация будет только ухудшаться. Начать можно было бы с местного уровня», - подытожил Одинец.

Присоединение к соглашению в сфере образования должно одобрить горсобрание Кохтла-Ярве на заседании в декабре.