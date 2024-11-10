Пять гала-концертов: в понедельник стартует фестиваль эстонской музыки

В течение пяти вечеров 42 исполнителя выйдут на сцену в качестве солистов, а также в составе разных и порой удивительных коллективов. Исполнители разных поколений получат возможность вместе блистать на сцене.

Прозвучат как сольные произведения, так и для камерных ансамблей. В программе – посвященные творчеству Яана Ряэтса, Раймо Кангро и Юри Рейнвере три авторских вечера, а также два тематических концерта. Помимо популярных и хорошо известных сочинений, зрители смогут услышать редкие произведения.

«Неделя эстонской музыки» – незаурядный фестиваль с большим количеством участников. «Более 40 исполнителей представят 40 произведений эстонских композиторов – двух классиков и одного современника. Все пять концертов можно назвать гала-концертами», – отметил известный эстонский пианист, профессор Академии музыки и театра, член правления Эстонского союза исполнителей Пеэп Лассманн.

Большинство концертов пройдет в большом зале Академии музыки и театра в Таллинне, а один из тематических вечеров – в Тарту, в зале Тубина Музыкальной школы им. Хейно Эллера. Фестиваль приглашает слушателей совершить путешествие во времени по просторам эстонской профессиональной классической музыки.

По словам организатора фестиваля, председателя правления Эстонского союза исполнителей Хенри-Давида Варема, неделя музыки задумана для того, чтобы известные и редко исполняемые произведения эстонских композиторов были представлены публике музыкантами высочайшего уровня.

Так, например, с творчеством Раймо Кангро слушателей ознакомят пианисты Пеэп Лассманн и Максим Щура, клавесинисты Рейнут Тепп и Эне Наэл, а также Хейго Розин (ударные), Хейли Розин-Лейватегия (флейта), Индрек Лейватегия (виолончель), Трийн Руубель (скрипка) и Эстонский духовой квинтет.

При составлении программы учитывались и юбилеи известных эстонских композиторов. В этом году неделя музыки приурочена к 75-летию Раймо Кангро. «Учителем юбиляра был Яан Ряэтс. Исполняя на фестивале произведения обоих композиторов, можно добиться особенно красноречивой синергии», – отметил Варема.

Концерты фестиваля «Неделя эстонской музыки» можно послушать вживую или посредством онлайн-трансляций. Часть билетов для учащихся и пенсионеров предлагаются бесплатно через систему Piletikeskus.