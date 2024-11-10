С отцами нужно больше разговаривать и иногда спрашивать: «Папа, как дела? Где болит?» - сказала Сирье Карис на концерте в честь Дня отца в Килинги-Нымме. Она отметила, что отцов нужно беречь, потому что они сами не умеют или стесняются заботиться о себе.
Сирье Карис: давайте беречь наших отцов, которые часто не умеют или стесняются заботиться о себе
Дорогие люди здесь, в Килинги-Нымме и по всей Эстонии.
Иногда нужно совсем немного слов, чтобы передать многое. Например, две короткие строки Пауля-Ээрика Руммо:
«Мой отец стоит у дома,
у него взгляд доброго волшебника…»
Эти строки создают теплое чувство. Что есть дом, есть отец, есть его добрый взгляд. Это образ мира и покоя.
От отца - будь он Тойво, Урмас, Андрес, Тони, Андрей или Игорь - мы ждем уверенности и спокойствия.
Мой отец был именно таким. Голос он повышал, и то в шутку, только когда видел меня сидящей с подругой в комнате. «А ну-ка, девочки, бегом на улицу!» - говорил он с улыбкой. Это означало пойти прогуляться, а иногда еще и собирать ягоды, прополоть грядки или что-то в этом роде.
От отца я научилась замечать других людей. Он умел обращать внимание на тех, кто рядом, будь то семья, соседи или коллеги. Отец ставил других выше себя. Я не знаю, где он этому научился, но мне кажется, сейчас много эгоцентризма и меньше внимания к окружающим.
О своих заботах отец нам не рассказывал, и инфаркт забрал его еще молодым. Со временем я поняла, что с отцами нужно больше говорить, спрашивать, как у них дела, что болит, что тревожит. Мы все чаще говорим о психическом здоровье, и это важная тема, требующая внимания. Отец может сломаться, если чувствует, что всегда должен быть опорой для всех. Ему тоже нужна поддержка.
Давайте беречь наших отцов, которые часто не умеют или стесняются заботиться о себе.
Мне нравится, когда наш сын, тренер, говорит своим племянникам, что необязательно играть в высшей лиге, главное - делать хоть что-то. Это так успокаивает, идет наперекор культуре успеха и достижений, что мне хочется, чтобы такого здорового подхода было больше. Противоположность этому - когда ребенка подталкивают к тому, чтобы любой ценой стать победителем, будь то спорт, школьная олимпиада или уроки музыки. Стремление к победе любой ценой может отнять у ребенка детство и желание углубляться в свои интересы.
Давайте беречь наших детей. Отцы и матери, давайте не сломаем их и себя давлением, что всегда нужно быть лучшим, идеальным.
Вернусь к теме психического здоровья. Недавно на одной конференции я сказала, что забота о психическом здоровье - это признак силы общества, а не слабости. Неделю спустя я получила письмо с мнением о том, что людям не хватает умения общаться и тем более разрешать конфликты. Автор передал мысли одного из родителей из Рапла: нужно с самого детства учить детей общению, эмпатии, пониманию себя и других. Тогда тактичность не будут называть честностью, а пренебрежение к людям - добродетелью, и тогда на финише не останется ни проигравших, ни сломленных.
В учебные программы уже включено развитие психосоциальных навыков, проще говоря, умения распознавать и выражать свои чувства и строить отношения. Этому можно учиться на уроках литературы и физкультуры, даже на математике и географии, например, с помощью работы в группах и обсуждений. Поддержка психического здоровья должна стать целью для всего общества - начиная с семей и школ и заканчивая политиками и СМИ.
Тогда у нас будет больше спокойных и уверенных отцов. И их добрый взгляд, о котором упомянул Пауль-Ээрик Руммо, подарит эту уверенность и самоуважение детям, обществу, всем нам.
Счастливого Дня отца!