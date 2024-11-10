Сирье Карис: давайте беречь наших отцов, которые часто не умеют или стесняются заботиться о себе

Давайте беречь наших отцов, которые часто не умеют или стесняются заботиться о себе.

Мне нравится, когда наш сын, тренер, говорит своим племянникам, что необязательно играть в высшей лиге, главное - делать хоть что-то. Это так успокаивает, идет наперекор культуре успеха и достижений, что мне хочется, чтобы такого здорового подхода было больше. Противоположность этому - когда ребенка подталкивают к тому, чтобы любой ценой стать победителем, будь то спорт, школьная олимпиада или уроки музыки. Стремление к победе любой ценой может отнять у ребенка детство и желание углубляться в свои интересы.

Давайте беречь наших детей. Отцы и матери, давайте не сломаем их и себя давлением, что всегда нужно быть лучшим, идеальным.

Вернусь к теме психического здоровья. Недавно на одной конференции я сказала, что забота о психическом здоровье - это признак силы общества, а не слабости. Неделю спустя я получила письмо с мнением о том, что людям не хватает умения общаться и тем более разрешать конфликты. Автор передал мысли одного из родителей из Рапла: нужно с самого детства учить детей общению, эмпатии, пониманию себя и других. Тогда тактичность не будут называть честностью, а пренебрежение к людям - добродетелью, и тогда на финише не останется ни проигравших, ни сломленных.

В учебные программы уже включено развитие психосоциальных навыков, проще говоря, умения распознавать и выражать свои чувства и строить отношения. Этому можно учиться на уроках литературы и физкультуры, даже на математике и географии, например, с помощью работы в группах и обсуждений. Поддержка психического здоровья должна стать целью для всего общества - начиная с семей и школ и заканчивая политиками и СМИ.

Тогда у нас будет больше спокойных и уверенных отцов. И их добрый взгляд, о котором упомянул Пауль-Ээрик Руммо, подарит эту уверенность и самоуважение детям, обществу, всем нам.

Счастливого Дня отца!