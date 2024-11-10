Женская сорная Эстонии по фехтованию в воскресенье заняла первое место на этапе Кубка мира в Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты).
Эстонские шпажистки выиграли этап Кубка мира
В финале шпажистки Эстонии встретились с олимпийским чемпионом - сборной Италии и победили со счетом 45:34.
В первом раунде женская сборная Эстонии победила команду Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 45:14 и прошла в одну шестнадцатую финала. В одной восьмой финала сборная Эстония переиграла команду Венгрию со счетом 42:38 и вышла в четвертьфинал.
В четвертьфинале женская сборная Эстонии оказалась сильнее сборной Кореи - 45:37 и фехтовальщиц Китая - 40:29, а в полуфинале встретилась с Италией, которая во втором полуфинале обыграла США.
В состав женской сборной Эстонии входят шпажистки Катрина Лехис, Юлия Беляева, Ирина Эмбрих и Нелли Дифферт.