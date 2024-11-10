Спор в жилом районе: найденное решение не удастся реализовать из-за сокращения городского бюджета

В сентябре прошлого года Postimees писал, что районная управа Хааберсти построила за счет налогоплательщиков в районе Тискре мост, чтобы люди могли пройти к пляжу по болотистой местности, не промочив ноги. Однако строительство временно приостановили, что вызвало недоумение у местных жителей, поскольку они не могут пользоваться сооружением по назначению: на стыке улицы и моста установлены запирающиеся ворота, которые ведут на частную территорию.