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Спор в жилом районе: найденное решение не удастся реализовать из-за сокращения городского бюджета

Перевод: Ева Ойжинская
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Улицу и мост разделяют запертые ворота. Доступ к ним имеют только жители одной улицы, а посторонние пройти не могут.
Улицу и мост разделяют запертые ворота. Доступ к ним имеют только жители одной улицы, а посторонние пройти не могут. Фото: Erakogu

Жители столичного района Тискре забили тревогу, когда районная управа Хааберсти построила мост, которым удобно пользоваться только владельцам частной земли. В итоге районная управа нашла решение, которое устроило всех, но средства, изначально выделенные на его реализацию, были урезаны из-за сокращения городского бюджета.

В сентябре прошлого года Postimees писал, что районная управа Хааберсти построила за счет налогоплательщиков в районе Тискре мост, чтобы люди могли пройти к пляжу по болотистой местности, не промочив ноги. Однако строительство временно приостановили, что вызвало недоумение у местных жителей, поскольку они не могут пользоваться сооружением по назначению: на стыке улицы и моста установлены запирающиеся ворота, которые ведут на частную территорию.

В пригороде Таллинна, в районе Тискре, на пересечении улиц Роостику и Ряйме находится современный деревянный мост, по которому можно пройти в сторону пляжа. Однако, двигаясь по мосту со стороны пляжа в сторону улицы Роостику, пешеходы упираются в закрытые ворота, через которые могут пройти только владельцы частной земли, создавшие сообщество Tiskre elanike MTÜ (эст. «НКО Жителей Тискре» - прим. пер.).

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