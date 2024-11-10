В понедельник в Эстонии будет облачно и сыро

Как сообщило Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии будет облачно. Местами пройдет кратковременный дождь, возможен туман. Ветер юго-западный, 1-7, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла.

На Чудском озере ветер юго-восточный - южный, 2-7, утром до 10 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Погода будет преимущественно ясной с умеренной видимостью. Температура воздуха ночью 4-5 градусов выше нуля.

В понедельник днем также облачно, местами небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер юго-западный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла.

На Чудском озере ветер юго-западный, 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Пройдет небольшой дождь, видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха днем 4-5 градусов.