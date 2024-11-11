В воскресенье, 10 ноября, по всей Эстонии отметили День отца. В Силламяэ особенный день отметили с размахом: у спортивного комплекса «Калев» прошло мероприятие с участием разных военных подразделений. Были представлены оружие и техника.
ФОТО ⟩ «Главное, чтобы добро было и мир»: в Силламяэ горожане отмечали День отца вместе с военными
День отца в Силламяэ в этом году напомнил уменьшенную версию летнего военного парада в честь Дня победы. Вокруг спортивного комплекса «Калев» были выставлены машины различных подразделений, таких, к примеру, как военная полиция, скорая, тюремная служба.
Была военная техника, в том числе и разные танки, и у всех желающих была возможность полазать, посмотреть, посидеть в каждом автомобиле и поизучать его. И дети, и родители очень активно и с большим интересом этими возможностями воспользовались.
Внутри спорткомплекса были представители от Кайтселийта, полицейских, Красного креста, представители стран блока НАТО - от Франции до Великобритании, «Молодые орлы» и другие. Тут у детей и взрослых появилась отличная возможность поближе познакомиться со структурой этих подразделений, узнать побольше о том, чем они занимаются и - к радости многих - потрогать и попробовать собирать разные виды оружия. Многие с удовольствием делали фотографии и с оружием, и в танках.
В большом зале проходил концерт, где выступали музыкальные коллективы из Нарвы и Силламяэ, был установлен целый лабиринт батутов, а всем желающим делали сладкую вату.
По словам нового руководителя спорткомплекса Антона Диева, подготовка к этому мероприятию шла еще с начала 2024 года. «Для того, чтобы такое дорогостоящее мероприятие провести, требуется очень большая подготовка. Тут задействовано много и государственных структур, и оборонительных, и тех, кто просто занимается просвещением. Приехало много наших союзников из НАТО, и везде слышно много иностранной лексики - что для Силламяэ особенно приятно», - сказал Диев Rus.Postimees.
Он добавил, что для жителей это отличная возможность окунуться в мультикультурную среду, а подобные события очень полезны для просвещения.
«Важно, чтобы люди относились к таким выставкам специальной техники с пониманием, поэтому была проведена большая подготовительная работа. Было много согласований по вопросам программы, перекрытия дорог. Нужно было заранее предупредить жителей, чтобы они понимали, почему на улице военная техника», - сказал Диев. Пользуясь случаем, он поздравил всех отцов с этим замечательным днем, напомнив о том, что одна из главных задач любящего папы - защищать свою семью.
Большинство посетивших мероприятие остались в восторге от его масштаба, больше всего, конечно, понравилось детям, но и взрослые отзывались положительно. «Я вообще с пятилетним сыном пришел, потому что он любит это все, но в итоге сам хожу, разглядываю танки и оружие вместе с ним, очень любопытно! Интересный опыт», - поделился житель Силламяэ Владимир.
Надежда, бабушка двоих внуков из Кохтла-Ярве, сказала, что такое количество военной техники видит впервые. «В Нарву на парад не смогла поехать, вот приехали сюда с мужем и внуками. Необычно, конечно, и страшно, когда столько военных. Но главное, чтобы добро было и мир, и посылы были мирными. Любящие отцы должны не убивать, а беречь и защищать», - сказала она.
Празднование продолжилось до трех часов дня, и даже с погодой в этот день удивительно повезло.