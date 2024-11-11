ФОТО «Главное, чтобы добро было и мир»: в Силламяэ горожане отмечали День отца вместе с военными

День отца в Силламяэ в этом году напомнил уменьшенную версию летнего военного парада в честь Дня победы. Вокруг спортивного комплекса «Калев» были выставлены машины различных подразделений, таких, к примеру, как военная полиция, скорая, тюремная служба.

Была военная техника, в том числе и разные танки, и у всех желающих была возможность полазать, посмотреть, посидеть в каждом автомобиле и поизучать его. И дети, и родители очень активно и с большим интересом этими возможностями воспользовались.

Внутри спорткомплекса были представители от Кайтселийта, полицейских, Красного креста, представители стран блока НАТО - от Франции до Великобритании, «Молодые орлы» и другие. Тут у детей и взрослых появилась отличная возможность поближе познакомиться со структурой этих подразделений, узнать побольше о том, чем они занимаются и - к радости многих - потрогать и попробовать собирать разные виды оружия. Многие с удовольствием делали фотографии и с оружием, и в танках.

Антон Диев, глава спорткомплекса «Калев». Фото: Диана Харламова

В большом зале проходил концерт, где выступали музыкальные коллективы из Нарвы и Силламяэ, был установлен целый лабиринт батутов, а всем желающим делали сладкую вату.