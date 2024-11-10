«Это несправедливо»: в Финляндии около 800 просителей убежища из России до сих пор ждут решения

Святослав Паршиков, 31 год, прибыл в Финляндию более двух лет назад по шенгенской визе и попросил убежища.

Миграционная служба Migri уже трижды откладывала решение по его делу.

Паршиков говорит, что долгое ожидание вызывает у него сильный стресс.

По закону, рассмотрение заявления о предоставлении убежища может занять не более шести месяцев, но его можно продлить максимум до 21 месяца из-за неопределенной ситуации в стране происхождения заявителя.

Паршиков, как и сотни других россиян, попросили убежища в Финляндии из-за мобилизации в РФ. Он ждет решения о предоставлении статуса беженца уже более двух лет.

«Это нарушение закона и похоже на дискриминацию россиян. Мне грустно и тяжело», - описывает свои чувства Паршиков.

В последнем письме Migri, датированном июлем, ведомство предположило, что сможет вынести решение по заявлению Паршикова к концу ноября.

Более 1300 заявлений о предоставлении убежища

Основания для подачи заявления на предоставление убежища бывают разными, однако, Миграционная служба не ведет статистику на этот счет.

В то же время в заявлениях россиян за последние два года чаще всего в качестве причины указывается мобилизация, то есть угроза военной службы.

В большинстве заявлений называют также и другие причины, говорит Лаури Ройконен, специалист отдела международной защиты Migri. Он ответил за вопросы Yle по электронной почте.

Просители убежища из РФ

После объявленной в РФ частичной мобилизации осенью позапрошлого года 1 321 россиянин подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии. Из них более половины, 740 человек, – взрослые мужчины.

Migri приняла 1 024 решения по заявлениям на убежище, поданным россиянами после объявления мобилизации.

Из них 297 были положительными, то есть заявителю было предоставлено убежище, вторичная защита или иной вид разрешения на проживание. Отрицательных решений было принято 179.

В 85 случаях Migri посчитала, что ответственность за рассмотрение заявления лежит на другом государстве-члене ЕС.

463 заявления были отозваны, то есть просители убежища либо отозвали свои заявления, либо покинули страну.

В настоящее время около 800 заявлений на убежище от россиян ожидают решения. Из них около 130 были поданы еще до объявления мобилизации.

Источник: Migri