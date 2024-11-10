Миграционная служба предоставила убежище лишь нескольким россиянам, которые обосновали свою потребность в международной защите угрозой мобилизации, пишет yle.fi.
«Это несправедливо»: в Финляндии около 800 просителей убежища из России до сих пор ждут решения
Святослав Паршиков, 31 год, прибыл в Финляндию более двух лет назад по шенгенской визе и попросил убежища.
Миграционная служба Migri уже трижды откладывала решение по его делу.
Паршиков говорит, что долгое ожидание вызывает у него сильный стресс.
По закону, рассмотрение заявления о предоставлении убежища может занять не более шести месяцев, но его можно продлить максимум до 21 месяца из-за неопределенной ситуации в стране происхождения заявителя.
Паршиков, как и сотни других россиян, попросили убежища в Финляндии из-за мобилизации в РФ. Он ждет решения о предоставлении статуса беженца уже более двух лет.
«Это нарушение закона и похоже на дискриминацию россиян. Мне грустно и тяжело», - описывает свои чувства Паршиков.
В последнем письме Migri, датированном июлем, ведомство предположило, что сможет вынести решение по заявлению Паршикова к концу ноября.
Более 1300 заявлений о предоставлении убежища
Основания для подачи заявления на предоставление убежища бывают разными, однако, Миграционная служба не ведет статистику на этот счет.
В то же время в заявлениях россиян за последние два года чаще всего в качестве причины указывается мобилизация, то есть угроза военной службы.
В большинстве заявлений называют также и другие причины, говорит Лаури Ройконен, специалист отдела международной защиты Migri. Он ответил за вопросы Yle по электронной почте.
Просители убежища из РФ
После объявленной в РФ частичной мобилизации осенью позапрошлого года 1 321 россиянин подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии. Из них более половины, 740 человек, – взрослые мужчины.
Migri приняла 1 024 решения по заявлениям на убежище, поданным россиянами после объявления мобилизации.
Из них 297 были положительными, то есть заявителю было предоставлено убежище, вторичная защита или иной вид разрешения на проживание. Отрицательных решений было принято 179.
В 85 случаях Migri посчитала, что ответственность за рассмотрение заявления лежит на другом государстве-члене ЕС.
463 заявления были отозваны, то есть просители убежища либо отозвали свои заявления, либо покинули страну.
В настоящее время около 800 заявлений на убежище от россиян ожидают решения. Из них около 130 были поданы еще до объявления мобилизации.
Источник: Migri
В некоторых случаях сроки рассмотрения заявок растягивались более чем на два года, поскольку Migri долгое время ждала рекомендаций по данному вопросу на общеевропейском уровне. Этого, однако, так и не произошло.
Таким образом Migri смогла начать оценивать влияние российской мобилизации на потребность в защите только с весны текущего года.
Кроме того, в Migri заявляют, что индивидуальная оценка ситуации заявителей в отношении обязательной военной службы и войны в Украине является многогранным вопросом.
В настоящее время Миграционная служба в приоритетном порядке рассматривает те заявления, которые находятся в обработке дольше всего.
Однако для получения убежища в Финляндии одной мобилизации, как правило, недостаточно.
По оценке Migri, на этом основании россиянам пока были вынесены лишь отдельные положительные решения.
Омбудсмен рассматривает девять жалоб
Офис парламентского омбудсмена в настоящее время рассматривает девять жалоб на длительное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от российских граждан.
Одну из них подал Святослав Паршиков. Он все еще внешне терпеливо ждет решения о предоставлении убежища, поскольку другого выхода у него нет.
Нервы все же находятся на пределе. «Будущее совершенно туманно. Я даже не могу нормально думать о завтрашнем дне. Мне остается только пытаться держаться, надежда живет»,- говорит он.
Быть просителем убежища в чужой стране сложно, потому что, помимо всего прочего, невозможно открыть банковский счет. Это означает, что у человека нет банковской карты, не говоря уже о банковских кодах, необходимых для идентификации личности во многих местах.
Паршиков не может или не хочет даже думать о других вариантах, кроме жизни в Финляндии. «Если это не сработает, я не знаю, что буду делать», - добавил он.