Рейтинг самых ценных паспортов: какое место занимает Эстония?

Наиболее часто цитируемый рейтинг паспортов - Henley Passport Index, разработанный консалтинговой компанией Henley & Partners на основе официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В основе рейтинга лежит количество стран, которые можно посетить с тем или иным паспортом без визы.

В 2024 году титул самого ценного паспорта снова принадлежит Сингапуру: его граждане могут путешествовать без визы в 195 стран - больше, чем с любым другим паспортом. На втором месте - Япония, Франция, Германия, Италия и Испания, чьи граждане могут без визы посетить 192 страны.