Подозрительная лодка? На Штромке спасателям пришлось заехать в воду на квадроцикле

В воскресенье днем, 10 ноября, незадолго до 16:00 житель Таллинна прислал в редакцию фотографии со Штромки: на них были запечатлены спасатели в гидрокостюмах, а рядом с ними в воде находился квадроцикл. По словам очевидца, в море находилась подозрительная лодка.