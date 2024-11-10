Вс, 10.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Подозрительная лодка? На Штромке спасателям пришлось заехать в воду на квадроцикле

Copy
По словам очевидца, в море находилась подозрительная лодка.
По словам очевидца, в море находилась подозрительная лодка. Фото: Фото очевидца.

В воскресенье днем, 10 ноября, незадолго до 16:00 житель Таллинна прислал в редакцию фотографии со Штромки: на них были запечатлены спасатели в гидрокостюмах, а рядом с ними в воде находился квадроцикл. По словам очевидца, в море находилась подозрительная лодка.

Центр тревоги подтвердил, что в воскресенье в 15:08 к ним поступило сообщение, что на Штромке в Пыхья-Таллинне звонящий уже несколько дней видит на мели объект, напоминающий лодку.

Руководитель по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу сообщил Rus.Postimees, что первой на место прибыла морская спасательная служба полиции, которая выяснила, что это не лодка, а некая крупная деревянная конструкция.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх