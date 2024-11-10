В воскресенье днем, 10 ноября, незадолго до 16:00 житель Таллинна прислал в редакцию фотографии со Штромки: на них были запечатлены спасатели в гидрокостюмах, а рядом с ними в воде находился квадроцикл. По словам очевидца, в море находилась подозрительная лодка.
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Подозрительная лодка? ⟩ На Штромке спасателям пришлось заехать в воду на квадроцикле
Центр тревоги подтвердил, что в воскресенье в 15:08 к ним поступило сообщение, что на Штромке в Пыхья-Таллинне звонящий уже несколько дней видит на мели объект, напоминающий лодку.