ФОТО И ВИДЕО Принцесса Уэльская, завершившая курс химиотерапии, вновь появилась на публике

Вчера вечером она также присутствовала на мемориальном концерте в Королевском Альберт-холле в Лондоне вместе с другими членами британской королевской семьи.

Принцесса Кейт и принц Уильям на концерте в Королевском Альберт-холле. Фото: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Во время церемонии в честь Дня памяти принцесса Кейт стояла на балконе вместе с герцогиней Эдинбургской Софией.

В начале года принцесса Уэльская шокировала общественность диагнозом рака. В сентябре она выпустила эмоциональное видеообращение, в котором сообщила, что ей удалось победить болезнь, хотя для полного выздоровления ей предстоит пройти еще долгий путь.

«Трудно выразить словами, какое это облегчение - наконец завершить курс химиотерапии», - сказала она на видео, опубликованном в социальных сетях X и Instagram.

42-летняя принцесса отметила, что последние девять месяцев были невероятно сложными для ее семьи - супруга Уильяма и их детей, принца Джорджа (11 лет), принцессы Шарлотты (9 лет) и принца Луи (6 лет). «Как вы знаете, жизнь может измениться в одно мгновение, и нам пришлось найти способ справляться с этими трудными моментами и преодолевать неизведанные пути», - сказала она.

К своим королевским обязанностям Кейт осторожно вернулась еще в июне, приняв участие в параде в Лондоне в честь дня рождения короля Карла III.

В июле она присутствовала на финале мужского турнира Уимблдона, где ее встречали овациями. Принцесса вручила трофей победителю Карлосу Алькарасу.