Кто-то переместил в космосе старейший британский спутник. Но кто и зачем, неизвестно

Запущенный в 1969 году - спустя буквально несколько месяцев после того, как на Луну впервые ступила нога человека, - Skynet-1A был выведен на орбиту над восточным побережьем Африки, чтобы передавать шифрованные сообщения для британских войск.

Когда через несколько лет космический аппарат вышел из строя, ученые ожидали, что гравитация утянет его дальше на восток, и он рухнет в Индийский океан.

Однако сегодня, ко всеобщему удивлению, Skynet-1A все еще висит над нашей планетой - над Северной и Южной Америкой, - только на куда большем расстоянии: от Земли он отдалился на целый земной радиус, зависнув на высоте 36 тыс. км.

Исходя из правил небесной механики, вероятность того, что к текущему местоположению спутник прибыл в результате случайного дрейфа, исчезающе масла.

Почти наверняка в середине 1970-х годов кто-то запустил его двигатели, направив на запад. Вопрос в том, кто это сделал, на каких основаниях и с какими целями?

Особенно удивляет тот факт, что важнейшая информация о некогда ключевом элементе британской национальной безопасности может быть просто бесследно утеряна. Впрочем, даже если этот вопрос вынести за скобки, вы имеете полное право спросить, кого это вообще волнует полвека спустя. В конце концов, речь идет просто о куске космического мусора.