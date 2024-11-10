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Курс биткоина впервые превысил 80 тысяч долларов

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Биткойн.
Биткойн. Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael Gruber/imago/Eibner Europa

Стоимость криптовалюты биткоин обновила исторический максимум, достигнув днем 10 ноября отметки в 80 тысяч долларов, сообщила Meduza со ссылкой на криптобиржу Binance.

Вскоре после преодоления исторической отметки курс биткоина немного снизился. Сейчас криптовалюта торгуется в районе 79 500 долларов. Аналогичные данные приводит Coinmarketcap.

Биткоин начал активно дорожать на фоне выборов президента США и ожиданий победы Дональда Трампа, который поддерживает криптовалюты. В ночь подсчета голосов в США курс биткоина впервые преодолел отметку в 75 тысяч долларов.

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