Стоимость криптовалюты биткоин обновила исторический максимум, достигнув днем 10 ноября отметки в 80 тысяч долларов, сообщила Meduza со ссылкой на криптобиржу Binance.
Курс биткоина впервые превысил 80 тысяч долларов
Вскоре после преодоления исторической отметки курс биткоина немного снизился. Сейчас криптовалюта торгуется в районе 79 500 долларов. Аналогичные данные приводит Coinmarketcap.
Биткоин начал активно дорожать на фоне выборов президента США и ожиданий победы Дональда Трампа, который поддерживает криптовалюты. В ночь подсчета голосов в США курс биткоина впервые преодолел отметку в 75 тысяч долларов.