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РФ ударила по Запорожью и Николаеву: минимум пять погибших

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Украинский военнослужащий проверяет артиллерийские снаряды на своей позиции на линии фронта.
Украинский военнослужащий проверяет артиллерийские снаряды на своей позиции на линии фронта. Фото: IVAN ANTYPENKO

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 992-го дня войны, 11 ноября.

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