Коалиция предложила компромисс: изменить в срочном порядке Конституцию и лишить граждан России и Беларуси возможности голосовать на местных выборах, однако сохранить право волеизъявления для обладателей серых паспортов, однако большая часть оппозиции требует изъять это право и у них, пишет Rus.ERR.
Серопаспортников также могут лишить права голоса
Против компромиссного варианта выступают и Консервативная народная партия (EKRE), и Эстонские националисты и консерваторы (ERK).
«Эстонские националисты и консерваторы считают, что, несомненно, нужно отобрать право голоса у граждан третьих стран, граждан России и Беларуси, но так же и у неграждан», – сказал внефрационный депутат Рийгикогу Хенн Пыллуаас (ERK).
Категорически против изменения Конституции выступают только центристы.