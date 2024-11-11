Серопаспортников также могут лишить права голоса

Коалиция предложила компромисс: изменить в срочном порядке Конституцию и лишить граждан России и Беларуси возможности голосовать на местных выборах, однако сохранить право волеизъявления для обладателей серых паспортов, однако большая часть оппозиции требует изъять это право и у них, пишет Rus.ERR.