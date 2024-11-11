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Серопаспортников также могут лишить права голоса

Редактор: rus.postimees.ee
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Паспорт негражданина Эстонии, или "серый паспорт".
Паспорт негражданина Эстонии, или "серый паспорт". Фото: Stanislav Moshkov

Коалиция предложила компромисс: изменить в срочном порядке Конституцию и лишить граждан России и Беларуси возможности голосовать на местных выборах, однако сохранить право волеизъявления для обладателей серых паспортов, однако большая часть оппозиции требует изъять это право и у них, пишет Rus.ERR.

Против компромиссного варианта выступают и Консервативная народная партия (EKRE), и Эстонские националисты и консерваторы (ERK).

«Эстонские националисты и консерваторы считают, что, несомненно, нужно отобрать право голоса у граждан третьих стран, граждан России и Беларуси, но так же и у неграждан», – сказал внефрационный депутат Рийгикогу Хенн Пыллуаас (ERK).

Категорически против изменения Конституции выступают только центристы.

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