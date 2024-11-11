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Шестимесячный Euribor не перестает удивлять

Редактор: rus.postimees.ee
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Колебания шестимесячного Euribor ощутимо влияют на ежемесячные платежи по жилищным кредитам.
Колебания шестимесячного Euribor ощутимо влияют на ежемесячные платежи по жилищным кредитам. Фото: Mihkel Maripuu

Если в начале прошлой недели шестимесячный Euribor, к которому привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, резко вырос, то к концу недели он опустился ниже 2,9%, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 8 ноября, она составляла 2,822% - это самый низкий показатель, начиная с 10 января 2023 года.

При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.

Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 2,8%.

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