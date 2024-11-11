Вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн за несколько месяцев, проведенных в премьер-лиге Испании, великолепно проявил себя.
Портал: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Карла Якоба Хейна за несколько десятков миллионов
Хейн, которому в апреле исполнится 23 года, до следующего лета принадлежит лондонскому «Арсеналу». В настоящее время он играет в аренде за новичка Ла Лиги «Реал Вальядолид». Матчи, проведенные в этом клубе, привлекли к нашему вратарю внимание и знаменитых английских клубов.
Несколько недель назад портал Fichajes.net, освещающий трансферный рынок высших лиг, написал, что Хейном интересуются лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Теперь, по их данным, этот список пополнилась «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем» борются за то, чтобы заполучить подающего надежды вратаря», - значится в начале статьи.
«Он быстро адаптировался к темпу Ла Лиги, демонстрируя великолепную реакцию. Благодаря этому он находится в поле зрения лучших клубов», - продолжилась статья.
Эстонец рассматривается как важное звено в восстановлении «Юнайтед». Прежде всего,планируется, что он будет оказывать некоторое давление на нынешний номер один Андре Онану.
Поскольку контракт Хейна с «Арсеналом» истекает следующим летом, у клуба может возникнуть искушение заработать на нем, а не отпустить его бесплатно через несколько месяцев. По слухам, за талантливого игрока просят 20-25 миллионов евро.
Хейн был в стартовом составе «Вальядолида» во всех 13 матчах испанской Премьер-лиги. Вчера от победы их отделял буквально сантиметр – мяч от нападающего «Бильбао Атлетик» Горки Гурузеты хоть и был отражен Хейном, но ударился в створ и все же влетел в ворота.
И вдобавок Хейн два месяца подряд становится лучшим игроком «Вальядолида».
#GOAL— Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) November 10, 2024
GURUZETA LEVELS IT FOR ATHLETIC CLUB!!
Real Valladolid 1-1 Athletic Club ⚽️#Guruzeta #RealValladolid #AthleticClub #Football #Matchday
pic.twitter.com/GRaXXwATgk