Рынок продаж автомобилей в Эстонии растет. Если в августе было продано всего 1700 новых автомобилей, то в октябре уже почти 2700, что является лучшим показателем за последние два года.
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График ⟩ На авторынке наблюдается ажиотаж. В то же время люди ищут способы избежать автоналога
По сравнению с прошлым годом, в октябре этого года было продано на 55% больше новых автомобилей, а также в ноябре, по словам продавцов, торговля идет в гору. Кроме того, на рынке подержанных автомобилей наблюдается активность.