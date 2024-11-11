График На авторынке наблюдается ажиотаж. В то же время люди ищут способы избежать автоналога

По сравнению с прошлым годом, в октябре этого года было продано на 55% больше новых автомобилей, а также в ноябре, по словам продавцов, торговля идет в гору. Кроме того, на рынке подержанных автомобилей наблюдается активность.

По словам Михкеля, который на прошлой неделе нашел покупателя на свой пятилетний внедорожник Volvo, рынок явно оживился. «Поскольку годовой налог на мою нынешнюю машину был бы довольно высоким, а плата за регистрацию в следующем году также была бы впечатляющей, я решил сменить машину на более доступный вариант до того, как новые налоги вступят в силу», - рассказал он.