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График На авторынке наблюдается ажиотаж. В то же время люди ищут способы избежать автоналога

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На рынке автомобилей наблюдается ажиотаж.
На рынке автомобилей наблюдается ажиотаж. Фото: Arvet Mägi

Рынок продаж автомобилей в Эстонии растет. Если в августе было продано всего 1700 новых автомобилей, то в октябре уже почти 2700, что является лучшим показателем за последние два года.

По сравнению с прошлым годом, в октябре этого года было продано на 55% больше новых автомобилей, а также в ноябре, по словам продавцов, торговля идет в гору. Кроме того, на рынке подержанных автомобилей наблюдается активность. 

По словам Михкеля, который на прошлой неделе нашел покупателя на свой пятилетний внедорожник Volvo, рынок явно оживился. «Поскольку годовой налог на мою нынешнюю машину был бы довольно высоким, а плата за регистрацию в следующем году также была бы впечатляющей, я решил сменить машину на более доступный вариант до того, как новые налоги вступят в силу», - рассказал он. 

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