По состоянию на 30 сентября 2024 года почти 4,2 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения, получили временную защиту в одном из государства Евросоюза, пишет Rus.ERR.
Для подписчиков
В сентябре Эстония входила в пятерку стран по числу украинских беженцев в расчете на население
За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло примерно на 33 000, свидетельствуют свежие данные статистической службы Европейского союза Eurostat.