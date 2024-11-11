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В сентябре Эстония входила в пятерку стран по числу украинских беженцев в расчете на население

Редактор: rus.postimees.ee
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Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный.
Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

По состоянию на 30 сентября 2024 года почти 4,2 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения, получили временную защиту в одном из государства Евросоюза, пишет Rus.ERR.

За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло примерно на 33 000, свидетельствуют свежие данные статистической службы Европейского союза Eurostat.

Основными странами ЕС, которые предоставили украинским беженцам временную защиту, остаются Германия, Польша и Чехия.

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