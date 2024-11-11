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Волость продала жуткую квартиру за крупную сумму

Перевод: Павел Соболев
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Волостная управа Тюри продала на аукционе квартиру в многоквартирном доме, расположенном по адресу Вильянди-маантеэ, 12 в деревне Кяру. Площадь двухкомнатной квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома составляет 41,6 квадратных метра.

Квартира, полученная в наследство, отапливается печным способом (в квартире одна печь, от которой работает и плита), при этом все печное оборудование непригодно к использованию и требует капитального ремонта, также неизвестно, когда в последний раз производилась уборка помещения. Состояние квартиры очень плохое, все комнаты и другие помещения требуют капитального ремонта. На энергопитание квартиры не имеется действующего договора, поэтому квартира отключена от электросети, и для восстановления подключения к электросети необходимо заключить новый сетевой договор.

Электросистема в квартире изношена и нуждается в обновлении (требуется полная замена электропроводки и ремонт щита). Квартира не подключена к центральной системе водоснабжения и канализации, действующей в многоквартирном доме. В квартире нет вентиляции. Внутренние двери и окна квартиры износились и просели, что затрудняет их открывание и закрывание; требуется замена проемных рам.

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