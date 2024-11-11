Волость продала жуткую квартиру за крупную сумму

Квартира, полученная в наследство, отапливается печным способом (в квартире одна печь, от которой работает и плита), при этом все печное оборудование непригодно к использованию и требует капитального ремонта, также неизвестно, когда в последний раз производилась уборка помещения. Состояние квартиры очень плохое, все комнаты и другие помещения требуют капитального ремонта. На энергопитание квартиры не имеется действующего договора, поэтому квартира отключена от электросети, и для восстановления подключения к электросети необходимо заключить новый сетевой договор.