Территории, окупированные российской армией, изменились настолько, что уже ничем не напоминают картину, существовавшую до начала агрессивной войны. Многие здания были разрушены, названия улиц изменены, а время переведено на ритм московских часов, на час опережающих время на остальной территории Украины, сообщил вчера The Economist.

Решимость администрации Дональда Трампа заставить Россию и Украину сесть за стол мирных переговоров может означать, что Украине придется отдать пятую часть своей территории и оставить ее под российской оккупацией. В ближайшие месяцы оккупированная Россией территория может быть еще больше расширена.