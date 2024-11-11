Русификация оккупированных украинских территорий идет полным ходом, сюда завозят иностранных рабочих, и лишь немногие партизаны прячутся под полом.
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Под руинами ⟩ В оккупированных Кремлем регионах Украины царит настоящий ад
Территории, окупированные российской армией, изменились настолько, что уже ничем не напоминают картину, существовавшую до начала агрессивной войны. Многие здания были разрушены, названия улиц изменены, а время переведено на ритм московских часов, на час опережающих время на остальной территории Украины, сообщил вчера The Economist.