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Под руинами В оккупированных Кремлем регионах Украины царит настоящий ад

Перевод: Дмитрий Рая
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Пострадавшие в результате войны дома.
Пострадавшие в результате войны дома. Фото: Erik Prozes / Postimees

Русификация оккупированных украинских территорий идет полным ходом, сюда завозят иностранных рабочих, и лишь немногие партизаны прячутся под полом.

Территории, окупированные российской армией, изменились настолько, что уже ничем не напоминают картину, существовавшую до начала агрессивной войны. Многие здания были разрушены, названия улиц изменены, а время переведено на ритм московских часов, на час опережающих время на остальной территории Украины, сообщил вчера The Economist.

Решимость администрации Дональда Трампа заставить Россию и Украину сесть за стол мирных переговоров может означать, что Украине придется отдать пятую часть своей территории и оставить ее под российской оккупацией. В ближайшие месяцы оккупированная Россией территория может быть еще больше расширена.

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