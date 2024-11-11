РАЙНЕР САКС Трамп в телефонном разговоре с Путиным: у нас есть возможности для мер военного противодействия

По мнению Пескова, позитивно то, что Трамп не говорил ни во время предвыборной кампании, ни сейчас о необходимости навязать России стратегическое поражение, а говорил о желании добиться мира. Песков упомянул, что президент Трамп более непредсказуем, чем президент Байден, но, похоже, с ним можно договориться. Это не случайная эмоция или импровизация, а решительное желание подпитывать распространяющиеся в западных СМИ хаотичные спекуляции о мирном плане Трампа для Украины.

Позже Трамп позвонил президенту России и, судя по всему, имел краткий разговор об Украине. По данным МИД Украины, их заранее специально не информировали об этом звонке. По сообщению Washington Post, президент Трамп посоветовал российскому президенту не эскалировать военные действия в Украине, поскольку у США есть возможность применить военные контрмеры.

Это единственное сообщение, которое команда Трампа хотела опубликовать по поводу этой беседы. Исходя из этого, можно предположить, что никакого мирного плана российскому президенту раскрыто не было, но было передано сообщение о желании быстро продвинуться вперед в вопросе Украины.

Трамп, очевидно, сам инициировал этот разговор и тем самым дал понять, что хочет сохранить (имеющиеся по его мнению) личные отношения с российским президентом и готов предпринять личные действия. В то же время этим шагом президент Трамп также получил и небольшую инициативу.