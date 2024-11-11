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РАЙНЕР САКС Трамп в телефонном разговоре с Путиным: у нас есть возможности для мер военного противодействия

Перевод: Павел Соболев
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Дональд Трамп и Владимир Путин.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: JIM WATSON/AFP
  • Своим сообщением Путину Трамп обеспечил себе небольшую инициативу по теме войны
  • На Украину была совершена крупная воздушная атака
  • Украинцы организовали атаку беспилотников на московский регион

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью российскому пропагандисту, что российское правительство видит первые позитивные признаки в связи с президентскими выборами в США, особенно в той части, которая касается Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

По мнению Пескова, позитивно то, что Трамп не говорил ни во время предвыборной кампании, ни сейчас о необходимости навязать России стратегическое поражение, а говорил о желании добиться мира. Песков упомянул, что президент Трамп более непредсказуем, чем президент Байден, но, похоже, с ним можно договориться. Это не случайная эмоция или импровизация, а решительное желание подпитывать распространяющиеся в западных СМИ хаотичные спекуляции о мирном плане Трампа для Украины.

Позже Трамп позвонил президенту России и, судя по всему, имел краткий разговор об Украине. По данным МИД Украины, их заранее специально не информировали об этом звонке. По сообщению Washington Post, президент Трамп посоветовал российскому президенту не эскалировать военные действия в Украине, поскольку у США есть возможность применить военные контрмеры.

Это единственное сообщение, которое команда Трампа хотела опубликовать по поводу этой беседы. Исходя из этого, можно предположить, что никакого мирного плана российскому президенту раскрыто не было, но было передано сообщение о желании быстро продвинуться вперед в вопросе Украины.

Трамп, очевидно, сам инициировал этот разговор и тем самым дал понять, что хочет сохранить (имеющиеся по его мнению) личные отношения с российским президентом и готов предпринять личные действия. В то же время этим шагом президент Трамп также получил и небольшую инициативу.

Российскому президенту такой подход наверняка понравится эмоционально, и российские лидеры надеются добиться некоего выгодного визуального образа переговоров, в которых Украина не участвует. Однако в этом случае для России возрастает и риск того, что российские власти могут показаться зависимыми от превосходства США. Так что процессы будут непростыми, и, безусловно, Россия по-прежнему будет бросать вызов США, пытаясь улучшить свои позиции.

В то же время не исключено, что на уровне риторики российский президент изберет несколько более сдержанную линию, чем раньше. Незадолго до этого телефонного звонка российская пропагандистская программа жестко высмеивала жену президента Трампа. Это было сделано с явным желанием оскорбить лично Трампа. Такой подход, скорее всего, будет прекращен, но активная лоббистская деятельность в США продолжится.

Воздушная реакция на звонок Трампа

Сегодня утром стратегические военно-воздушные силы России нанесли крупный ракетный удар по Украине. Восемь стратегических бомбардировщиков поднялись в воздух и с них были выпущены крылатые ракеты. Кроме того, в воздухе находятся истребители МиГ-31, а это означает атаку ракетой «Кинжал». Можно предположить, что добавятся и баллистические ракеты. Атака иранских дронов началась еще до запуска ракет.

Разумеется, одна из задач этой атаки - повлиять на Трампа. Хотя атака готовилась несколько месяцев, она также является ответом на сделанное вчера предупреждение избранного президента Трампа не эскалировать военную деятельность в Украине. Фактические масштабы и результаты ракетной атаки станут известны позже. Украина начала отключать электросети еще до прилета ракет.

Вчера российские ВВС также нанесли три авиаудара по городу Запорожье, целью которых вновь стали жилые дома. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения. Город Николаев на Черном море подвергся атаке беспилотников. Судя по всему, дроны приблизились с моря, поскольку средства ПВО не смогли их уничтожить. В результате обстрела жилых домов погибли пять человек.

По данным украинских властей, вчерашняя атака беспилотников успешно поразила крупный склад боеприпасов в Брянской области. На фотографиях, попавших в средства массовой информации, видно как минимум два больших возгорания на территории склада. По данным Украины, там помимо обычных боеприпасов имелись также планирующие бомбы и боеприпасы для систем залпового огня.

Россия использовала 145 иранских беспилотников «Шахед» во вчерашней атаке на Украину. Это один из крупнейших авиаударов, которые Россия осуществила за время этой войны. ПВО Украины уничтожили 62 и «посадили» 67 беспилотников, а 10 ушли на территорию Молдовы, Беларуси и России.

По данным России, 32 украинских беспилотника атаковали Подмосковье. Точных сведений о результатах атаки нет, и судя по всему, ПВО российской армии смогла уничтожить большую часть беспилотников. Некоторые обломки дрона стали причиной пожаров в Подмосковье.

Положение на поле боя

На фронтах активность наступлений российской армии находится на том же уровне, что и в предыдущие дни.

Есть сообщения об интенсивных боях на Курском направлении. Похоже, украинским силам удалось отбить первые атаки российской армии и серьезных изменений в ситуации нет.

На харьковском направлении продолжаются позиционные бои в районе Волчанска и в некоторых других точках. Ситуация там без изменений.

На направлении городов Купянск и Лиман российские части вновь до определенной степени выдохлись, и темп наступления вчера там существенно снизился. В направлении Северска натиск атак идет несколько активнее, чем обычно в течение предыдущего месяца, но успехов российские части там не имеют.

В Бахмутском районе количество атак российской армии остается низким и никаких результатов достигнуто не было. В Торецке и его окрестностях атаки российской армии стали еще более активными, но большого прогресса они не достигли.

В направлении Покровска продолжаются очень активные атаки, и вчера российская армия добилась незначительных успехов. К юго-западу от Донецка темпы атак россиян не снизились, но вчера успеха у них не было.

На Южном фронте атаки российских частей были несколько более заметными, чем обычно, но в целом войска на этом участке ведут себя не очень активно.

Украинская военная разведка продемонстрировала видеоподтверждение того, как украинским войскам удается выявить район сосредоточения подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии российской армии (база базирования находится в Пскове) в западной части Южного фронта и затем успешно атаковать их ракетами. В этой атаке дивизия потеряла шесть танков (с экипажами). Псковская дивизия уже понесла серьезные потери в Украине в 2014 году, но с начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году потери были очень велики, и от дивизии, которая когда-то была укомплектована элитными профессионалами, осталось не так много бойцов.

В ходе своего визита в Украину Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Боррель посетил село Ягодное в Черниговской области на севере Украины, где российские оккупационные силы в течение месяца держали в плену всех жителей села (370 человек) в подвале местной школы. Очень важно, чтобы кто-то на более высоком политическом уровне напомнил нам о преступлениях, совершенных российскими властями.

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