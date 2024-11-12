«Ходили по улице с молотком, стуча по скамейкам»: дети пугают жителей Ласнамяэ своим поведением

По его словам, двое мальчиков 10-12 лет ходили по улице с инструментом, стуча по скамейкам и детским площадкам. Один из них ударил по столбу прямо за спиной прохожего, а затем радостно продолжил свой путь. «Очень агрессивное поведение, которое может напугать других детей», - написал очевидец в Facebook.