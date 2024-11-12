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«Ходили по улице с молотком, стуча по скамейкам»: дети пугают жителей Ласнамяэ своим поведением

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Дети гуляют с молотком по улице.
Дети гуляют с молотком по улице. Фото: Facebook

Житель Таллинна встревожил пользователей социальных сетей, рассказав о несовершеннолетних, разгуливавших по Ласнамяэ с молотком и агрессивно стучавших по всему, что попадалось на их пути.

По его словам, двое мальчиков 10-12 лет ходили по улице с инструментом, стуча по скамейкам и детским площадкам. Один из них ударил по столбу прямо за спиной прохожего, а затем радостно продолжил свой путь. «Очень агрессивное поведение, которое может напугать других детей», - написал очевидец в Facebook.

Такое поведение может напугать не только детей, но и взрослых. Участковый Ида-Таллиннского отделения полиции Екатерина Луценко пояснила, что в общественных местах использование потенциально опасных предметов, таких как молоток или нож, запрещено, если они не применяются по назначению, например, в ходе строительных или бытовых работ.

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