Мужская сборная Эстонии по футболу накануне матчей Лиги наций с Азербайджаном и Словакией осталась без центрального защитника Мяртина Кууска – футболист получил травму. Его заменит игрок «Флоры» Эрко Йонне Тыугъяс.
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Сборная Эстонии осталась без центрального защитника, на замену выйдет ключевой игрок «Флоры»
Основной игрок польского клуба высшей лиги «Катовице» Кууск получил травму 30 октября в матче кубковой серии Польши против «Скерневице Униа», который «Катовице» неожиданно проиграл со счетом 1:2.