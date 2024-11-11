Сборная Эстонии осталась без центрального защитника, на замену выйдет ключевой игрок «Флоры»

Основной игрок польского клуба высшей лиги «Катовице» Кууск получил травму 30 октября в матче кубковой серии Польши против «Скерневице Униа», который «Катовице» неожиданно проиграл со счетом 1:2.

«В последние моменты матча, когда мы пытались спасти ситуацию в дополнительное время, в штрафной зоне соперника произошел досадный инцидент – контакт с соперником. Я неудачно приземлился и сразу появилось ощущение, что что-то не так.