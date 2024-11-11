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Сборная Эстонии осталась без центрального защитника, на замену выйдет ключевой игрок «Флоры»

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Мяртен Кууск.
Мяртен Кууск. Фото: Facebook / GKS Katowice

Мужская сборная Эстонии по футболу накануне матчей Лиги наций с Азербайджаном и Словакией осталась без центрального защитника Мяртина Кууска – футболист получил травму. Его заменит игрок «Флоры» Эрко Йонне Тыугъяс.

Основной игрок польского клуба высшей лиги «Катовице» Кууск получил травму 30 октября в матче кубковой серии Польши против «Скерневице Униа», который «Катовице» неожиданно проиграл со счетом 1:2.

«В последние моменты матча, когда мы пытались спасти ситуацию в дополнительное время, в штрафной зоне соперника произошел досадный инцидент – контакт с соперником. Я неудачно приземлился и сразу появилось ощущение, что что-то не так.

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