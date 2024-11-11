Стало известно, когда Эстония полностью откажется от использования сланца в энергетике

План климатической устойчивости был разработан в Министерстве финансов 2021 году, когда у власти были реформисты и центристы, передают в понедельник, 11 ноября, радионовости ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В последующие годы правящая коалиция несколько раз менялась. Хотя обновленный план и ссылается на коалиционное соглашение, в договоренностях следующих кабинетов на самом деле больше не значились сроки отказа от сланца.

У крупнейшего в Эстонии производителя сланцевого масла концерна Viru Keemia Group этот план вызывает много вопросов, поскольку остается непонятным, почему страна была готова отказаться от сильной экономической отрасли ради небольшой дотационной суммы.